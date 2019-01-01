الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلن رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى“، التابع للحوثيين، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، وقف استهداف الاراضي السعودية.

وقال ”مهدي المشاط“ ”نعلن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف“.

وأضاف ”ننتظر من السعودية إعلانا مماثلا بوقف كل أشكال الاستهداف للأراضي اليمنية“.

وأكد احتفاظهم بحق الرد في حال عدم استجابة السعودية لمبادرة وقف الاستهداف.