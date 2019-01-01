الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الحكومة ”الشرعية“ تتخذ اجراءات صارمة بحق قائد المنطقة العسكرية الرابعة وتصدر توجيهات لقوات المنطقة ترامب يخاطب ولي عهد المملكة : تمتلكون 700 مليار دولار ..هذا كثير عليكم فكيف رد عليه؟ فيديو تويتر يعلق صفحة شخصية سعودية شهيرا جدا ماهي الصورة التي نشرها أردوغان على الانستغرام ونالت مئات آلاف الإعجابات ؟ الملك سلمان يخرج عن صمته ويحذر سنتخذ إجراءات بعد التحقيقات ... عاجل للمتزوجين والمتزوجات فقط ... دراسة حديثة تكشف أمرا خطيرا ؟ أول إجراء لترامب ضد إيران بعد الهجوم على أرامكو أول فيديو مخيف من داخل أرامكو يرصد حجم أضرار الهجوم الإرهابي .. صور لماذا غادر نحو مليوني عامل أجنبي السعودية ؟
اعلن رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى“، التابع للحوثيين، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، وقف استهداف الاراضي السعودية.
وقال ”مهدي المشاط“ ”نعلن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف“.
وأضاف ”ننتظر من السعودية إعلانا مماثلا بوقف كل أشكال الاستهداف للأراضي اليمنية“.
وأكد احتفاظهم بحق الرد في حال عدم استجابة السعودية لمبادرة وقف الاستهداف.