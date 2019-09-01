الحكومة ”الشرعية“ تتخذ اجراءات صارمة بحق قائد المنطقة العسكرية الرابعة وتصدر توجيهات لقوات المنطقة

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أوقفت وزارة الدفاع اليمنية التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة؛ اللواء "فضل حسن العمري"، دون تحديد الأسباب.

وأصدر محور تعز التابع للمنطقة العسكرية الرابعة، ومقرها عدن جنوبي اليمن، توجيها إلى الوحدات العسكرية التابعة للمحور: "عليكم عدم التعامل مع أي تعليمات لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وتحمل مسؤولية من يخالف الأوامر".

وأوضح المحور أن هذا التوجيه يأتي "حسب تعليمات وزارة الدفاع رقم 728 بتاريخ (الخميس) 19 سبتمبر/أيلول 2019، والمتضمن إيقاف التعامل مع أي تعليمات للواء فضل حسن"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

وفي الوقت الذي لم تعرف فيه أسباب إيقاف التعامل مع اللواء "العمري"، قالت مصادر عسكرية مقربة، لـ"الأناضول"، مشترطة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، إن السبب ربما يعود إلى تخاذل "العمري"، وعدم استنفار قواته المتواجدة في عدن والمحافظات القريبة، لمحاربة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة إماراتيا، والتي تسيطر حاليا على عدن.

كما ظهر فضل حسن بعد انقلاب عدن، في لقاءات جمعته بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات والمتمرد على الحكومة الشرعية.