ترامب يخاطب ولي عهد المملكة : تمتلكون 700 مليار دولار ..هذا كثير عليكم فكيف رد عليه؟ فيديو

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ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" قبل أيام، خلال لقائه ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة في واشنطن.
وبحسب الفيديو فقد توجه ترامب خلال اللقاء إلى ضيفه بالقول: "جيد، ولي عهد البحرين يملك 700 بليون دولار والسنة المقبلة 718 بليون والسنة التي بعدها 738 بليون دولار.. وهذا مال كثير والبحرين تملك الكثير من المال".
وجاء رد ولي عهد البحرين على الرئيس الأمريكي بالقول: "نعم هذا المال كثير".