آخر الاخبار

الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الحكومة ”الشرعية“ تتخذ اجراءات صارمة بحق قائد المنطقة العسكرية الرابعة وتصدر توجيهات لقوات المنطقة ترامب يخاطب ولي عهد المملكة : تمتلكون 700 مليار دولار ..هذا كثير عليكم فكيف رد عليه؟ فيديو تويتر يعلق صفحة شخصية سعودية شهيرا جدا ماهي الصورة التي نشرها أردوغان على الانستغرام ونالت مئات آلاف الإعجابات ؟ الملك سلمان يخرج عن صمته ويحذر سنتخذ إجراءات بعد التحقيقات ... عاجل للمتزوجين والمتزوجات فقط ... دراسة حديثة تكشف أمرا خطيرا ؟ أول إجراء لترامب ضد إيران بعد الهجوم على أرامكو أول فيديو مخيف من داخل أرامكو يرصد حجم أضرار الهجوم الإرهابي .. صور لماذا غادر نحو مليوني عامل أجنبي السعودية ؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

تويتر يعلق صفحة شخصية سعودية شهيرا جدا

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 813

أعلن موقع "تويتر"، تعليق حساب المستشار السابق فى الديوان الملكى السعودى، سعود القحطاني.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا أكتوبر الماضى بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

إقراء أيضاً
ترامب يخاطب ولي عهد المملكة : تمتلكون 700 مليار دولار ..هذا كثير عليكم فكيف رد عل
الملك سلمان يخرج عن صمته ويحذر سنتخذ إجراءات بعد التحقيقات ... عاجل
أول إجراء لترامب ضد إيران بعد الهجوم على أرامكو
أول فيديو مخيف من داخل أرامكو يرصد حجم أضرار الهجوم الإرهابي .. صور
تعرف على الصاروخ الذي سبب الدمار الأكبر في منشآت أرامكو
قطر تناقش في لندن ملفات الهجوم على منشآت النفط السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس