تويتر يعلق صفحة شخصية سعودية شهيرا جدا

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن موقع "تويتر"، تعليق حساب المستشار السابق فى الديوان الملكى السعودى، سعود القحطاني.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا أكتوبر الماضى بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.