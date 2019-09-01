ماهي الصورة التي نشرها أردوغان على الانستغرام ونالت مئات آلاف الإعجابات ؟

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، صورة له خلال سفره من ولاية إسطنبول إلى ولاية ملاطيا التركية.

ويعود تاريخ الصورة، التي نشرها أردوغان على حسابه الرسمي في “انستغرام”، إلى مثل هذا اليوم عام 2004.

ويظهر أردوغان في الصورة وهو يجمل قطة بيضاء صغيرة.

وعلق أردوغان على الصورة قائلا “في مثل هذا اليوم، 19 أيلول عام 2004 انتقلنا برفقة هذه القطة (ذات الأصول من ولاية وان)، من إسطنبول إلى ملاطيا”.

وحظيت الصورة بمئات آلاف الإعجابات بعيد نشرها مباشرة.