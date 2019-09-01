الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الحكومة ”الشرعية“ تتخذ اجراءات صارمة بحق قائد المنطقة العسكرية الرابعة وتصدر توجيهات لقوات المنطقة ترامب يخاطب ولي عهد المملكة : تمتلكون 700 مليار دولار ..هذا كثير عليكم فكيف رد عليه؟ فيديو تويتر يعلق صفحة شخصية سعودية شهيرا جدا ماهي الصورة التي نشرها أردوغان على الانستغرام ونالت مئات آلاف الإعجابات ؟ الملك سلمان يخرج عن صمته ويحذر سنتخذ إجراءات بعد التحقيقات ... عاجل للمتزوجين والمتزوجات فقط ... دراسة حديثة تكشف أمرا خطيرا ؟ أول إجراء لترامب ضد إيران بعد الهجوم على أرامكو أول فيديو مخيف من داخل أرامكو يرصد حجم أضرار الهجوم الإرهابي .. صور لماذا غادر نحو مليوني عامل أجنبي السعودية ؟
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.
بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران كبيرة جدا.
من جهة أخرى، قال ترامب ردا على سؤال عن الخيارات العسكرية مع إيران إن "أمريكا مستعدة دائما".
ويوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها، واصفا العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، ومضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.
وأوعز لوزير خزانته ستيفن منوتشين بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.
وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل".
وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.