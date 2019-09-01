أول فيديو مخيف من داخل أرامكو يرصد حجم أضرار الهجوم الإرهابي .. صور

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وسائل اعلام سعودية، صورًا وفيديوهات من داخل شركة أرامكو، تظهر حجم الأضرار التي لحقت بها جراء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له من جماعة الحوثيين وإيران.

جاء ذلك خلال زيارة أكثر من ٨٠ إعلامياً من جميع الوسائل الإعلامية العالمية للمواقع المتضررة من العدوان التخريبي الذي استهدف معامل بقيق وخريص ، حيث اطلعوا على جهود أرامكو في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.

وكان الهجوم على منشأتين رئيسيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية يوم السبت الماضي قد تسبب في تعطل حوالي50% من مجمل إمدادات النفط العالمية، وأدى إلى قفزة في أسعار النفط العالمية هي الأكبر خلال 28 عاما.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.