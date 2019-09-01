تعرف على الصاروخ الذي سبب الدمار الأكبر في منشآت أرامكو

الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الحكومة ”الشرعية“ تتخذ اجراءات صارمة بحق قائد المنطقة العسكرية الرابعة وتصدر توجيهات لقوات المنطقة ترامب يخاطب ولي عهد المملكة : تمتلكون 700 مليار دولار ..هذا كثير عليكم فكيف رد عليه؟ فيديو تويتر يعلق صفحة شخصية سعودية شهيرا جدا ماهي الصورة التي نشرها أردوغان على الانستغرام ونالت مئات آلاف الإعجابات ؟ الملك سلمان يخرج عن صمته ويحذر سنتخذ إجراءات بعد التحقيقات ... عاجل للمتزوجين والمتزوجات فقط ... دراسة حديثة تكشف أمرا خطيرا ؟ أول إجراء لترامب ضد إيران بعد الهجوم على أرامكو أول فيديو مخيف من داخل أرامكو يرصد حجم أضرار الهجوم الإرهابي .. صور لماذا غادر نحو مليوني عامل أجنبي السعودية ؟
قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن مجموعة من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز كانت كافية لتعطيل 5% من إنتاج النفط العالمي، رغم ما تقوله السعودية عن نجاحها في التصدي للصواريخ الباليستية المعادية.
ونقلت عن محللين قولهم إن الطائرات المسيرة الصغيرة توضح مدى صعوبة الأمر بالنسبة للدول، حتى مع ميزانيات دفاع ضخمة.
وعن السلاح الذي تسبب بالضرر الأكبر في الهجمات الأخيرة على معامل أرامكو، قالت الشبكة إنه صاروخ "قدس1" الذي أعلن عنه الحوثيون في تموز/ يوليو الماضي. وأشارت إلى أن "قدس1" هو صاروخ كروس يعتمد على تصميم سوفييتي من سبعينيات القرض الماضي.
في وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الحركة استخدمت في الهجوم الذي أعلنت مسؤوليتها عنه، طائرات قاصف، وصماد،3 وطائرات بمحرك نفاث، انطلقت من 3 أماكن مختلفة.
وأفاد المتحدث بأنه "جرى استخدام طائرات أخرى للتشويش والتمويه، لضمان وصول الطائرات المهاجمة لأهدافها"، مضيفا أن "الطائرات مزودة برؤوس انشطارية وقادرة على المناورة".