مواجهة نارية حاسمة بين اليمن وقطر الليلة .. التوقيت وثلاث قنوات ناقلة

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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يواجه المنتخب اليمني للناشئين، مساء اليوم الجمعة، نظيره القطري على ملعب قبة أسباير بالدوحة، في ثاني جولات منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020.

وتشكّل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، كونها ستحسم صدارة المجموعة في الجولة الثانية، ومن ثم الاقتراب بشكل كبير من خطف بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس آسيا 2020، بعد حصدهما لثلاث نقاط في الجولة الأولى، بفوز منتخبنا الوطني على بوتان 1/10 والعنابي على بنغلادش 0/2 .

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وسيلعب المنتخب اليمني بالزي الأبيض الكامل، فيما سيرتدي المنتخب القطري لونه الرسمي العنابي.

إلى ذلك، أكد مدرب منتخبنا الوطني للناشئين الكابتن محمد النفيعي ثقته بلاعبيه في اجتياز هذا الاختبار الحقيقي، وقطع شوط كبير في تحقيق الهدف الذي يسعى إليه وهو خطف بطاقة التأهل المباشر.

وأشار النفيعي إلى فوارق الإعداد بين المنتخبين، لكنه أكد أن عزم وطموح اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية أقوى من كل الفوارق والصعوبات.

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الجدير ذكره أن منتخبنا يتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن قطر، وتأتي بنغلادش ثالثا، ثم بوتان بالمركز الأخير.

المباراة تنطلق الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة وتنقل على قناة الكأس القطرية وقناتي اليمن والسعيدة.