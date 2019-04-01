صفعة قوية للانفصاليين الذين وظفتهم الامارات ضد اليمن ويقيمون في فنادقها واستراحاتها وهذا ماحدث

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذف تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة تضم أكثر من 4 آلاف حساب، تدار من الإمارات، وتغرد بكثافة حول اليمن وقضايا أخرى.

وقالت الشركة إنها حذفت شبكة أكبر تضم 4258 حساب، تدار حصريا من الإمارات وتستخدم أسماء وهمية وتنشر تغريدات معظمها عن اليمن وقطر.

واوضحت الشركة إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى دوتديف تعرف نفسها على موقعها بأنها ”شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي“. وللشركة فرع آخر في مصر بمحافظة الجيزة على مشارف القاهرة.

يذكر ان معظم الحسابات التي تغرد من الامارات تستهدف اليمن ووحدته واستقراره ويقف خلفها الانفصاليون انصار مايسمى المجلس الانتقالي .