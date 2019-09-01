مأرب برس يكشف ملابسات وفاة بطل يمني وعلاقة المدعو حسن زيد .. تفاصيل حصرية لنهاية مأساوية ومصادرنا تحدد أين وكيف توفى وفي أي دولة توجد جثته

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 3157

توفي لاعب يمني غرقا بعد ان حاول الوصول الى اسبانيا عبر قارب صغير قادما من دولة المغرب.

وفي تفاصيل مؤلمة لقصة الشاب اليمني والبطل في رياضة (اللوشو كونغ فو) هلال الحاج ، قالت مصادر مقربه منه لمأرب برس ان الشاب غادر اليمن قبل نحو 8 اشهر الى مصر ومنها الى الجزائر ثم المغرب بحثا عن لقمة عيش كريمة ، قبل ان تنتهي قصته بالموت غرقا بالمحيط الاطلسي وهو يحاول الهروب الى اسبانيا.

وتقول مصادرنا ان جثة الشاب تتواجد حاليا بالسفارة اليمنية باسبانيا.

وعن الاسباب التي دفعت البطل اليمني هلال الحاج، لمغادرة اليمن اوضحت مصادرنا ان الشاب كان قد حقق ميدالية برونزية في اولمبياد التضامن الاسلامي الرابعة التي اقيمت في اذربيجان عام 2017 .

واضافت المصادر انه وبعد عودته الى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين صدمه المدعو حسن زيد المعين وزيرا للرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وتابعت المصادر ان اللاعب اليمني طلب تكريما محليا له على انجازه في اذربيجان وتحدث مع حسن زيد بانه رفع علم اليمن فرد عليه بالقول «رحلك من قالك ترفعه» .

يأس الشاب اليمني وقرر الهروب لأوروبا من اجل لقمة عيش كريمة وهناك مات على ظهر البحر .

وسبق للاعب هلال الحاج تحقيق عدة ميداليات على الصعيدين العربي والاسيوي ومثل اليمن في اكثر من حدث رياضي.

وتتشابه قصة الشاب الحاج مع عشرات القصص لابطال يمنيين اهملتهم الجهات المعنية وذهبوا للبحث عن لقمة العيش .

*بيان للسفارة اليمنية

من جهتها، أعربت السفارة اليمنية في مدريد عبر بيان لها عن بالغ حزنها مما تعرض له الكابتن هلال الحاج أثناء محاولته الهروب من جحيم الحرب في بلاده.

وأكدت أنها ومنذ سماعها بالخبر قامت بالتواصل مع الجهات الرسمية للوصول إلى جثمانه من البحر ونقله إلى اليمن.

كما أشارت إلى أنها ستتحمل تكاليف نقل جثمان الكابتن هلال بكاملها.