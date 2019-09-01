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صاعقة جوية تصيب لاعبين داخل أرضية الملعب

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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تعرض لاعبان من أحد الفرق بدوري كرة القدم في جامايكا الواقعة في أمريكا الشمالية لإصابات بالغة نتيجة تعرضهما لصاعقة جوية، نتيجة للأوضاع الجوية غير المستقرة، وذلك خلال مشاركتهما في المباراة، حيث سقطا في أرضية الملعب.
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وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أنه تم نقل اللاعبين المصابين إلى المستشفى، وأنهم في حالة تعافي نتيجة الإصابة جراء هذه الصاعقة الجوية.

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