الحوثي يبتز اليمنيين بذكرى النكبة

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فرضت المليشيا الحوثية مبالغ مالية باهظة على رجال الأعمال والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة، بما فيها البسطات في الشوارع، تحت مبرر دعم إقامة احتفالية بمناسبة يوم نكبة الشعب اليمني والسيطرة على مؤسسات الدولة من قبل الانقلابين 21 سبتمبر 2014.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر مطلعة في صنعاء أن المليشيا تمارس عمليات سرقة ممنهجة، إذ تقوم بإغلاق المحلات والبسطات التي ترفض دفع مبالغ مالية تراوح بين 50 ألفا إلى 100 ألف ريال يمني، كما تفرض مبالغ مالية تصل إلى أكثر 10 ملايين ريال يمني على رجال الأعمال.
وذكرت المصادر أن عددا من مسلحي المليشيا اقتحموا محلات صرافة في صنعاء وإب ونهبوا مبالغ تصل إلى 4 ملايين ريال يمني بالقوة، تحت المبرر ذاته.
من جهة أخرى، توفي مختطف يمني تحت التعذيب في سجون المليشيا بصنعاء أمس الأول. وذكرت مصادر حقوقية يمنية أن سلطان صالح الجدي توفي تحت التعذيب في سجن الحوثي بعد أن اختطفته المليشيا قبيل انتفاضة ديسمبر 2017 بأيام وظل مخفيا قسراً في السجون، لتبلغ عائلته من قبل المليشيا الأربعاء بوفاته.