أمير سعودي شهير يشنّ هجوماً عاصفا على سلطنة عمان ”اردوغان“ يثير غضب السعوديين بتصريح عن اليمن وأمير يصفه بـ”الكذاب“.. ماذا قال؟ مشروب يخلصك من الدهون فى ثمانى ساعات السعودية تتخلص من أسوأ منبى في تاريخها الديبلوماسي إخوان تونس يعلقون على عدم وصول مرشحهم الرئاسي لجولة الاعادة ويكشفون سر نجاح ثورتهم من بين كل تجارب ”الربيع العربي“ تصرف عفوي لزوجين مسنين مع مضيفة يتسبب في طردهما من الطائرة الرئيس الانتقالي السوداني ”عبدالفتاح البرهان“ يتحدث عن سحب قوات بلاده من اليمن لـ”الصرورة“ والرياض تستدعي ”حمدوك“ السعودية تكشف عن 5 حالات تستدعي إسقاط الإقامة المميزة عن حاملها مقطع فيديو لوزير الأوقاف السعودي يجتاح مصر ويفجر غضبهم – شاهد وفد من الأمم المتحدة يزور ”ابين“ ويلتقي قيادات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“
هاجم الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، سلطنة عمان، على خلفية بيانها الذي صدر مساء الإثنين حول الهجوم الذي تعرّضت له شركة أرامكو.
واتّهم “بن مساعد” سلطنة عمان في تغريدة له على صفحته على تويتر رصدها مارب برس "أنها تبرّر الهجوم، منتقداً الحياد العُماني وقال: ” ليت حيادكم يشمل إيران أيضًا!”.
واعتبر الأمير السعودي أن بيان الخارجية العُمانية كان “متأخرا”، وسخر من نصّ البيان بالقول: هذا البيان المتأخر من الشقيقة عمان وليس من دولة إسكندنافية بعيدة”.
وأعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.
واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.
وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.
وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.