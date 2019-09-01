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السعودية تتخلص من أسوأ منبى في تاريخها الديبلوماسي

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تناقلت وسائل إعلام تركية أنباء تفيد بأن المملكة العربية السعودية باعت بشكل سري مبنى قنصليتها في اسطنبول، وذلك بعد مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل نحو عام.

وأوضحت صحيفة “ديلي صباح” بنسختها الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية ستنقل مقر القنصلية إلى موقع جديد، في الوقت الذي تستعد فيه النيابة العامة في اسطنبول لإصدار لائحة اتهام، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر المقبل.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزارة الخارجية السعودية قررت بيع مبنى القنصلية في اسطنبول وهو ما تم بالفعل، حيث سيتم نقل القنصلية إلى مكان آخر في منطقة صاري يير، بالقرب من القنصلية الأمريكية باسطنبول.

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