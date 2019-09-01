تصرف عفوي لزوجين مسنين مع مضيفة يتسبب في طردهما من الطائرة

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تسبب تصرف عفوي لزوجين مسنين، في طردهما من طائرة جوية تابعة لشركة يونايتد الأميركية، وذلك بعد أن حاولت الزوجة لفت انتباه مضيفة بشأن المقاعد بنقرة خفيفة على كوعها.

وكانت الزوجة التي تدعى جيسي أوو، وتبلغ من العمر 68 عاماً وزوجها ويتجيس، 66 عامًا، متّجهين من واشنطن العاصمة إلى لوس أنجلوس، وجلسا بالخطأ في المقعدين 21A و21C، لكن أحد الركاب اقترب وأوضح أنه يجلس في أحد هذين المقعدين، الأمر الذي سبب نوعا من الفوضى.

وتقول أوو إنّ مضيفة الطيران أخذت بطاقات المرور boarding passes الخاصة بها وزوجها ويبدو أنها فقدتهما في مكان ما، ثم زعمت في ما بعد أنّ الزوجين لم يسلماها على الإطلاق بطاقات المرور الخاصة بهما.

وعندما عثر راكب يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة على بطاقات المرور ملقاة على الأرض، تركت أوو مقعدها وذهبت للمضيفة لتوضح لها أنّها عثرت على بطاقات المرور، لكنّها تلقت توبيخاً بعد أن نقرت بخفة على كوع مضيفة الطائرة.

وقالت لها المضيفة وهي تصرخ في وجهها: “لا تلمسيني، سيتم إخراجك، أنا سأطردك من الطائرة لدرجة أن صراخها كان مسموعاً في جميع أنحاء الطائرة”.

ولكن الزوجين رفضا النزول من الطائرة، ثم فعلا ذلك على مضض بعد احتجازها لمدة 40 دقيقة.

ووصف الزوجان ما حدث لهما على متن الطائرة بأنه مهين ومؤذ، ثم حجزت شركة خطوط يونايتد الأميركية للسيدة وزوجها في أحد الفنادق، وأقلعا في وقت لاحق