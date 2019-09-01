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السعودية تكشف عن 5 حالات تستدعي إسقاط الإقامة المميزة عن حاملها

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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كشف مركز الإقامة المميزة عن 5 حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.

وأوضح المركز أن تلك الحالات تتمثل فيما يلي وفق أحكام النظام:

1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .

3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.

4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.

وأكد المركز أن اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء هذه المميزات وإسقاطها عن صاحبها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

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