السعودية تكشف عن 5 حالات تستدعي إسقاط الإقامة المميزة عن حاملها

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كشف مركز الإقامة المميزة عن 5 حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.
وأوضح المركز أن تلك الحالات تتمثل فيما يلي وفق أحكام النظام:
1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .
3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.
4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.
وأكد المركز أن اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء هذه المميزات وإسقاطها عن صاحبها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.