مقطع فيديو لوزير الأوقاف السعودي يجتاح مصر ويفجر غضبهم – شاهد وفد من الأمم المتحدة يزور ”ابين“ ويلتقي قيادات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ أول دولة خليجية تهرول لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية محافظ مأرب ”سلطان العرادة“ يكشف ملابسات اعتقال الناشط ”حافظ مطير“ رواية جديدة لهجوم ارامكو والجيش الامريكي مستعد .. صواريخ عابرة اطلقت من هذه الدولة تقرير دولي يتحدث عن مقتل الرئيس ”صالح“.. فريق الخبراء الدوليين يكشف نتائج أول تحقيقاته حول ملابسات مقتل الرئيس الراحل ويلتقي أحد الشهود الحاضرين لحظة وفاته أول دولة خليجية ترفع جاهزيتها العسكرية وتستنفر قواتها المسلحة للاستعداد والمواجهة .. عاجل هذه خطة قطر عقب وفاة الملك عبد الله كما كشفها وزير خليج رفيع ؟ مصدر سعودي يكشف عن مخطط وتحركات إماراتية لتفجير الوضع في ”حضرموت“ مأرب تعلن عن تسهيلات وتستقبل مسئولين اثنين أحدهم من صنعاء
قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو مجاهد عظيم، واصفا إياه بـ”الرئيس المجاهد”.
وخلال جلسة في مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، قال آل الشيخ إن “السيسي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ على الدين والتراث من الشر والإرهاب”.