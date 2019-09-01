مقطع فيديو لوزير الأوقاف السعودي يجتاح مصر ويفجر غضبهم – شاهد

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو مجاهد عظيم، واصفا إياه بـ”الرئيس المجاهد”.

وخلال جلسة في مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، قال آل الشيخ إن “السيسي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ على الدين والتراث من الشر والإرهاب”.