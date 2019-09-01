وفد من الأمم المتحدة يزور ”ابين“ ويلتقي قيادات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت مصادر محلية، اليوم الاربعاء 17 سبتمبر/أيلول، عن زيارة لوفد من الأمم المتحدة الى محافظة أبين (جنوب اليمن)، والتي تسيطر عليها مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات.

وقالت مصادر تابعة للمجلس الانتقالي ان وفد من الأمم المتحدة وصل، اليوم الى محافظة أبين، والتقى قيادة المجلس المتمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأشارت الى ان الوفد التقى رئيس انتقالي ابين المتمرد “عبدالله الحوتري“، وقام بجولة في مدن ”زنجبار“ و”جعار“ وبعض مزارعها.