أول دولة خليجية تهرول لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الإثنين، أن بلاده وقّعت على اتفاق لشراء منظومة صواريخ "باتريوت" الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، نقلتها قنوات تلفزيونية.

وقال ولي العهد البحريني إن المباحثات التي جمعته بترامب ركزت على تعزيز التعاون التجاري والأمني بين البلدين.

وأضاف أن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أول منظومة صواريخ "باتريوت".

بدوره، قال ترامب، خلال لقائه ولي عهد البحرين، إن بلاده تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" بالسعودية.

وكان ترامب، قد رجح في وقت سابق الإثنين، مسؤولية إيران عن هجمات "أرامكو".

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء السبت، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوما على السعودية، مشككًا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.