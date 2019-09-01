محافظ مأرب ”سلطان العرادة“ يكشف ملابسات اعتقال الناشط ”حافظ مطير“

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أوضح محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول، ولأول مرة ملابسات اعتقال الناشط حافظ مطير الموقوف في سجن الاستخبارات العسكرية، بناء على أوامر قبض قهرية صادرة من قبل النيابة العسكرية بالقوات المسلحة، نافيا علاقة سلطات مأرب باحتجازه.

وقال ”العرادة“ في رسالة رد على مذكرة من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، ان ”السلطة المحلية ليس لها أية علاقة باحتجاز مطير، وان استمرار احتجازه حالياً هو على خلفية قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية“.

وبين المحافط في رده الذي اطلع عليه ”مأرب برس“، ”خلال فترة احتجاز مطير بناء على أوامر النيابة العسكرية، كانت النيابة العامة تنظر في قضية أخرى تم البت فيها في حينه، ووجهت النيابة العامة بالإفراج عنه ، ما لم يكن محتجزاً على ذمة قضايا أخرى“.

وأعرب عن شكره للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على اهتمامها وتواصلها الرسمي للاستيضاح، في الوقت الذي عمدت فيه بعض الجهات الحكومية للنشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية دون أن تكلف نفسها عناء طلب التوضيح بشكل رسمي، حسب قوله.