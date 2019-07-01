مأرب تعلن عن تسهيلات وتستقبل مسئولين اثنين أحدهم من صنعاء

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

عدد القراءات 773

اعلن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، اليوم الثلاثاء ، تقديم السلطة المحلية كافة التسهيلات للمنظمات الانسانية من اجل القيام بمسئوليتها تجاه النازحين في المحافظة.

وناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه اليوم مع مسئولين اثنين هما، مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بول كربتشيلي ومدير مكتب صندوق الامم المتحدة بصنعاء اندريا باراردي، كل على حده التعاون بين السلطة المحلية ومنظمة الهجرة وصندوق الامم المتحدة في المجال الانساني.

وجرى استعراض الوضع الانساني للنازحين في المحافظة والدخلات الجارية لمنظمة الهجرة وصندوق الامم المتحدة للتخفيف من معاناة النازحين الذين اجبرتهم مليشيا الحوثي الانقلابية على ترك منازلهم وقراهم والفرار الى مأرب بحثا عن الامان والحياة الكريمة.

وشدد الوكيل مفتاح على اهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والحاجة الى تبادل المعلومات وتوحيدها بين كافة شركاء العمل الانساني بالمحافظة بما يخدم الارتقاء بالعملية الانسانية والوصول الامن والصحيح الى المستهدفين بشكل يضمن الشمولية وعدم التكرار وعدالة التوزيع والتدخل.