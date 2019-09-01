مصدر سعودي كبير يبشر بعد استهداف ارامكو

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مصدران مطلعان على عمليات إنتاج النفط السعودي اليوم الثلاثاء إن الإنتاج سيعود إلى المستويات العادية بأسرع مما كان متوقعا.

ونقلت رويترز عن مصدر سعودي وصفته بالكبير قوله إن تعافي أرامكو من الأزمة كان سريعا جدا، ويسلط الضوء على القيمة الحقيقية للشركة.

وقال المصدر ان إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل خلال أسبوعين

وبعد تقرير رويترز الإيجابي حول عودة إنتاج السعودية أسرع مما كان متوقعا هبط خام برنت أكثر من 3 دولارات والأميركي أكثر من دولارين للبرميل.

وأدى هجوم على منشآت نفطية سعودية يوم السبت إلى توقف إنتاج نحو 5.7 مليون برميل يوميا من الخام، ودفع الأسعار العالمية إلى الصعود بشكل حاد.

ويعقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للحديث عن الإنتاج السعودي.