روسيا تعرض على السعودية المساعدة مقابل هذا الشرط بالأرقام : ارباح طائلة للحوثيين من جيوب اليمنيين مقابل رفض صرف مرتباتهم بعد فرز 89 % من الاصوات .. المرشح المستقل يقترب من رئاسة تونس واليكم النتائج تعليق قوي من الملك سلمان بعد استهداف ارامكو والحكومة السعودية تجتمع .. ماذا قال؟ انتصار قطري وهزيمة سعودية تستهدف أمن السعودية وتضر اليمنيين .. ابرام صفقة سرية خطيرة بين الانفصاليين والحوثيين الامارات تعلن موقفها من اعلان الحوثيين استهداف ارامكو وحرب اليمن بعد طرح آيفون 11… صدمة لأصحاب الهواتف القديمة الجنوب على صفيح ساخن.. غياب للأمن وانتشار العصابات الطائرات بلا طيار تصب الزيت على الخليج المشتعل
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم المرشح المستقل قيس سعيد.
وأوضحت أنه بعد احتساب 89 بالمئة من المحاضر جاء ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل كالتالي:
1 : قيس سعيد 18.8%
2: نبيل القروي 15.7%
3: عبد الفتاح مورو 12.8%