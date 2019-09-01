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بعد فرز 89 % من الاصوات .. المرشح المستقل يقترب من رئاسة تونس واليكم النتائج

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قيس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم المرشح المستقل قيس سعيد.

وأوضحت أنه بعد احتساب 89 بالمئة من المحاضر جاء ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل كالتالي:

1 : قيس سعيد 18.8%

2: نبيل القروي 15.7%

3: عبد الفتاح مورو 12.8%

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