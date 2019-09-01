انتصار قطري وهزيمة سعودية تفاصيل صفقة سرية خطيرة بين الانفصاليين والحوثيين تضر السعودية واليمن الامارات تعلن موقفها من اعلان الحوثيين استهداف ارامكو وحرب اليمن بعد طرح آيفون 11… صدمة لأصحاب الهواتف القديمة الجنوب على صفيح ساخن.. غياب للأمن وانتشار العصابات الطائرات بلا طيار تصب الزيت على الخليج المشتعل عام تعليمي جديد بصنعاء.. مخاوف البدايات ويأس النهاية سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتعلق على الهجمات التي استهدفت السعودية روحاني يبرر قصف أرامكو السعودية و يربط أمن نفط المنطقة بسلام اليمن بريطانيا تتحدث عن رد أوسع وأكثر فاعلية على هجمات «أرامكو»
كشفت مصادر يمنية مطلعة ، الثلاثاء ، تفاصيل صفقة سرية ابرمتها مليشيات المجلس الانتقالي ، مع مليشيات الحوثيين.
وقالت المصادر لموقع مأرب برس انه تم عقد صفقة سرية بين مليشيا الحوثي الايرانية ومليشيا الانتقالي الاماراتية تنص على بيع الحوثيين 3 الف لغم للانتقالي.
واشارت مصادرنا ان مليشيات الانتقالي ستقوم مقابل ذلك بتهريب قطع واجزاء للطيران المسير للحوثيين ، اضافة الى تهريب بنزين خاص يستخدم في تطوير القدرة التفجيرية للصواريخ بعيدة المدى.
وسبق ان وجهت اتهامات للانفصاليين بمساعدة الحوثيين في تهريب قطع للطائرات المسيرة ،عبر مطار وميناء عدن للحوثيين الذين يهاجمون بها السعودية.
كما كشفت تقارير اعلامية عن تنسيق وتعاون بين الطرفين بعلم ورعاية دولة الامارات.