تفاصيل صفقة سرية خطيرة بين الانفصاليين والحوثيين تضر السعودية واليمن

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر يمنية مطلعة ، الثلاثاء ، تفاصيل صفقة سرية ابرمتها مليشيات المجلس الانتقالي ، مع مليشيات الحوثيين.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس انه تم عقد صفقة سرية بين مليشيا الحوثي الايرانية ومليشيا الانتقالي الاماراتية تنص على بيع الحوثيين 3 الف لغم للانتقالي.

واشارت مصادرنا ان مليشيات الانتقالي ستقوم مقابل ذلك بتهريب قطع واجزاء للطيران المسير للحوثيين ، اضافة الى تهريب بنزين خاص يستخدم في تطوير القدرة التفجيرية للصواريخ بعيدة المدى.

وسبق ان وجهت اتهامات للانفصاليين بمساعدة الحوثيين في تهريب قطع للطائرات المسيرة ،عبر مطار وميناء عدن للحوثيين الذين يهاجمون بها السعودية.

كما كشفت تقارير اعلامية عن تنسيق وتعاون بين الطرفين بعلم ورعاية دولة الامارات.