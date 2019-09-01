الامارات تعلن موقفها من اعلان الحوثيين استهداف ارامكو وحرب اليمن

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مارب برس - مارب

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رفضت الإمارات على لسان وزير خارجيتها، الثلاثاء، ربط هجمات أرامكو السعودية الأخيرة، بتطورات اليمن، على الرغم من أن الحوثيين من أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات، وتصريحات إيران بأن من يقف وراءها هم "الشعب اليمني ردا على العدوان".

وطالبت الإمارات المجتمع الدولي، الثلاثاء، بدعم دولي للسعودية، بعد الهجمات على شركة أرامكو الأخيرة، التي تسببت في مشاكل بصادرات المملكة وأزمة بسوق النفط العالمي.

جاء ذلك وفق تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على "تويتر" قال فيها، إن الهجمات على السعودية "تمثل تصعيدا خطيرا"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المملكة.

وقال قرقاش: "تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".