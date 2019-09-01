بعد طرح آيفون 11… صدمة لأصحاب الهواتف القديمة الجنوب على صفيح ساخن.. غياب للأمن وانتشار العصابات الطائرات بلا طيار تصب الزيت على الخليج المشتعل عام تعليمي جديد بصنعاء.. مخاوف البدايات ويأس النهاية سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتعلق على الهجمات التي استهدفت السعودية روحاني يبرر قصف أرامكو السعودية و يربط أمن نفط المنطقة بسلام اليمن بريطانيا تتحدث عن رد أوسع وأكثر فاعلية على هجمات «أرامكو» تقرير مرعب يكشف عن عمليات تعذيب وحشية في السجون «الحوثية»أنهت حياة«170» مختطفا تقرير سعودي يكشف الخسائر المالية للهجوم على أرامكو عقب وصول تعزيزات عسكرية ضخمة.. أمنية «شبوة»تعلن الحرب على العصابات الخارجة عن النظام والقانون .. قائمة سوداء وإجراءات حاسمة
أبلغ بعض المستخدمين من أصحاب هواتف “آيفون” القديمة حاليا، المستخدمين أن هواتفهم توقفت عن العمل أو تباطأت ما يعيد إلى الأذهان إقرار “أبل” في عام 2017 بأنها أصدرت عن عمد تحديثات من أجل إبطاء بعض هواتف “آيفون” لحماية بطارياتها، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية. وغردت إحدى المستخدمات في تغريدة على “تويتر”: “بعد ما أعلن عن هاتف “آيفون” الجديد، توقف هاتفي بشكل غريب عن العمل”. وقال مغرد آخر متهكما: “بالطبع يراودني الشك من أن إعلان “أبل” أمس قتل هاتفي الحالي، لقد توقف عن العمل، إنه لأمر رائع”.
ولم ترد “أبل” على طلب التعليق، بحسب الصحيفة البريطانية. وهناك جدل طويل حول ما إذا كانت “آبل” تعمل على إبطاء أجهزتها عن عمد أم لا، وهي ممارسة معروفة باسم “التقادم المخطط”، ولكن الشركة تنفي بشدة هذه الادعاءات. وقالت “أبل” إن نظام التشغيل “آي أو إس 13” المقبل والمقرر طرحه في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، يعد بزيادة في السرعة ستختصر نصف الوقت في تشغيل التطبيقات.