الجنوب على صفيح ساخن.. غياب للأمن وانتشار العصابات  

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 676

تعيش المدن المحررة في جنوب اليمن على صفيح ساخن قابل للانفجار في أي وقت، إذ انتشرت العناصر المسلحة المجهولة في ظل غياب الأجهزة الأمنية وسلطة الدولة، خصوصاً في محافظتي عدن وأبين منذ الأحداث الأخيرة.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فقد حذرت مصادر مطلعة في الجنوب من انفجار الوضع إذا لم تتم بلورة حلول سريعة، مؤكدة أن هناك عناصر موالية للانتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة وتجييش الشارع في عدد من المحافظات، لاسيما حضرموت، لتفجير الوضع الأمني فيها.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحاً موالياً للمجلس الانتقالي قتل وأصيب 4 آخرون أمس (الإثنين) في هجوم من قبل مجهولين بجولة الرحاب بمنطقة العريش بالقرب من مطار عدن الدولي.

وأضافت المصادر أن المهاجمين لاذوا بالفرار، فيما انتشر مسلحو الانتقالي في عدد من الأحياء المجاورة بحثاً عن المنفذين.

وفي شبوة، قتل جندي وأصيب آخر أمس في انفجار عبوة ناسفة بدورية لقوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة الشرعية وسط مدينة عتق. وبحسب مصادر أمنية، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو خلايا نائمة موالية للمجلس الانتقالي.

وكان جنديا قُتل أمس الأول في استهداف مسلحين سيارة إسعاف تابعة للقوات الحكومية تقل 5 جرحى، كانت قادمة من منطقة العرقوب بمحافظة أبين نحو محافظة شبوة.