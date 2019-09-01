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سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتعلق على الهجمات التي استهدفت السعودية  

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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عبرت سلطنة عمان عن أسفها بشأن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

صرحت وزارة الخارجية العمانية بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن ”سلطنة عمان تعرب عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه“.

وحثت السلطنة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن على عقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن، معربة عن استعدادها للمساعدة في إقرار السلام.

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