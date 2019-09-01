روحاني يبرر قصف أرامكو السعودية و يربط أمن نفط المنطقة بسلام اليمن

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية رد بالمثل من "مواطنين يمنيين" على الاعتداء على بلدهم.

جاء ذلك التصريح بعد ساعات من إعلان التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، أن الهجوم شُن بأسلحة إيرانية.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن تعرض منشآت نفطية سعودية للقصف: “أما بخصوص هذه المسألة، فبدأ الحديث حول كيف سيؤثر ذلك على السوق النفطية. وأود أن ألفت الانتباه إلى مسائل الأمن”.

وتابع قائلا، إن “اليمن يتعرض للقصف يوميا ويقتل الأبرياء في هذا البلد. ولذلك اضطر الشعب اليمني للرد”، مشيرا إلى أن هناك تدفقا من الأسلحة على السعودية، والتي تستخدم ضد الشعب اليمني.

وأضاف أن “ما يقوم به الشعب اليمني هو دفاع عن النفس”.

وأشار إلى أن الطريق الأساسي لتسوية القضية اليمنية هو الحل السياسي والدبلوماسي. ورجح أن عملية أستانا الخاصة بالتسوية السورية قد تكون نموذجا للتسوية في اليمن.

وأضاف: “يمكن لدول المنطقة أن تحاول إعادة السلام والاستقرار إلى اليمن. وعندما يعود الأمن إلى اليمن، سيكون إنتاج النفط في المنطقة آمنا”. انتهى