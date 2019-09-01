سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتعلق على الهجمات التي استهدفت السعودية روحاني يبرر قصف أرامكو السعودية و يربط أمن نفط المنطقة بسلام اليمن بريطانيا تتحدث عن رد أوسع وأكثر فاعلية على هجمات «أرامكو» تقرير مرعب يكشف عن عمليات تعذيب وحشية في السجون «الحوثية»أنهت حياة«170» مختطفا تقرير سعودي يكشف الخسائر المالية للهجوم على أرامكو عقب وصول تعزيزات عسكرية ضخمة.. أمنية «شبوة»تعلن الحرب على العصابات الخارجة عن النظام والقانون .. قائمة سوداء وإجراءات حاسمة قادمة من السعودية .. تعزيزات عسكرية ضخمة تتدفق صوب «شبوة».. ما هي المهمة؟ السعودية تعلن رسميا عن نتائج التحقيقات الأولية حول استهداف ”ارامكو“ وتكشف الجاني وتتوعد شاهد بالفيديو.. الرئيس الروسي يستشهد بآيتين من القرآن الكريم على الأزمة اليمنية و”هجوم ارامكو“ ”علي محسن الأحمر“ يلجأ لـ”تويتر“ للحديث عن ”مؤامرة“ واعلان موقف حاسم.. وهذا ما غرد به
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية رد بالمثل من "مواطنين يمنيين" على الاعتداء على بلدهم.
جاء ذلك التصريح بعد ساعات من إعلان التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، أن الهجوم شُن بأسلحة إيرانية.
وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن تعرض منشآت نفطية سعودية للقصف: “أما بخصوص هذه المسألة، فبدأ الحديث حول كيف سيؤثر ذلك على السوق النفطية. وأود أن ألفت الانتباه إلى مسائل الأمن”.
وتابع قائلا، إن “اليمن يتعرض للقصف يوميا ويقتل الأبرياء في هذا البلد. ولذلك اضطر الشعب اليمني للرد”، مشيرا إلى أن هناك تدفقا من الأسلحة على السعودية، والتي تستخدم ضد الشعب اليمني.
وأضاف أن “ما يقوم به الشعب اليمني هو دفاع عن النفس”.
وأشار إلى أن الطريق الأساسي لتسوية القضية اليمنية هو الحل السياسي والدبلوماسي. ورجح أن عملية أستانا الخاصة بالتسوية السورية قد تكون نموذجا للتسوية في اليمن.
وأضاف: “يمكن لدول المنطقة أن تحاول إعادة السلام والاستقرار إلى اليمن. وعندما يعود الأمن إلى اليمن، سيكون إنتاج النفط في المنطقة آمنا”. انتهى