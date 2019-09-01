تقرير مرعب يكشف عن عمليات تعذيب وحشية في السجون «الحوثية»أنهت حياة«170» مختطفا

الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان انه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018 م..موضحاً بان اغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، يأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة تليها محافظة أب بواقع 74 حالة.

وأشار في الندوة التي نظمها على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية ، الى ان 170 ضحية توفت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتين و6 مسنين كان آخرهم علي عبدالله حسن العمار الذي توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين وهو من أبناء محافظة الحديدة.

واستعرض الناشط الحقوقي همدان العليي في الندوة عدد من حالات التعذيب التي ارتكبتها المليشيا الحوثية والتي طالت السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين..مؤكداً ان المختطفين في سجون الحوثي يتعرضون للتعذيب الذي ينتهي في كثير من الأحيان بالوفاة أو الإعاقة الدائمة..لافتاً الى الصحفي أنور الركن الذي توفى جراء التعذيب بعد يومين من إطلاق سراحه من سجن مدينة الصالح شرقي تعز.

ونوه العليي الى ما يتعرض له المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاعتداءات ومضايقات مختلفة في معابر ومداخل المدن ونقاط التفتيش، أدت بعض الاعتداءات للوفاة..مطالباً مليشيات الحوثي بالكف عن ممارسة الانتهاكات المتعلقة بسلامة الجسد في اليمن، كمال طالب الأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والعمل على إيقاف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين.

كما تطرق رئيس المنتدى الألماني اليمني للحقوق والحريات (GYFRF) خالد العفيف في الندوة ، الى أيدولوجيات التعذيب التي تستخدمها المليشيا الحوثية من اجل إرهاب واذعان المجتمع اليمني الرافض لفكرها الطائفي العنصري السلالي ومنهجها القمعي.

ولفت العفيف الى ان المليشيا تعمدت إرهاب الاشخاص بتعذيبهم في سجونها ثم اخرجهم في حالات مروعه والقاء بهم في الطرق العامة او في المستشفيات مستشهداً بحالة الصحفي أنور ركان الذي القي به محروقا ومضروبا في كل جسده حتى ان الطبقة العليا من جسده قد تأكلت وكان فاقد للوعي بعد خروجه من سجن المليشيا شرق تعز وتوفي بعد يومين من العثور عليه.

واكد العفيف ان تغافل وتجاهل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان عن الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين شجع مليشيات الحوثي على الاستمرار في إرهاب اليمنيين وتطويرها في أساليب التعذيب والقتل والتفجير وتجنيد الأطفال واستخدام المعتقلين والمخفيين قسرا كدروع بشرية في امكان تخزين أسلحتها.

وقالت الناشطة نورا الجروي في ورقتها التي قدمتها في الندوة "ان المليشيا الحوثية ارتكبت 13 الف حالة انتهاك ضد النساء في المناطق التي تقع تحت سيطرتها خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2018م ،وتفاوتت الانتهاكات بين القتل، والقصف والإصابات، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، وضحايا الألغام والحرمان من حق التعليم، والرعاية الصحية والتسبب في نزوح مئات الآلاف من النساء".

وأشارت الى ان تحالف نساء من أجل السلام وثق 303 حالات اختطاف وما تلاها من انتهاكات، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري ضد النساء في اليمن ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية ، وان 288 امرأة مازالت في سجون مليشيا الحوثي ويتعرضن للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية".

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف يحزم تجاه ما تتعرض له النساء في اليمن واتخاذ اجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المعتقلات والكشف الفوري عن مصير المختفيات قسراً ،ومحاسبة المسؤولين عن اعتقال النساء بشكل عشوائي وجماعي ووضع أسماء المتسببين في قتل وتعذيب واعتقال النساء في اليمن في قائمة الإرهابيين.