عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يلجأ لـ”تويتر“ للحديث عن ”مؤامرة“ واعلان موقف حاسم.. وهذا ما غرد به

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، الإثنين 16 سبتمبر/أيلول، ان هناك اصرار ايراني على تخريب المنطقة، واتخاذ اليمن ساحة لمؤامراتها.

وقال ”الأحمر“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”‏استهداف شركة أرامكو السعودية يكشف إصرار النظام الإيراني على دوره التخريبي في المنطقة واتخاذه لليمن ساحة لمؤامراته عبر جماعة الحوثي الانقلابية“.

وعبر نائب الرئيس عن ادانته لـ”الاعتداء السافر الذي استهدف ارامكو السعودية، ويطال الأمن الاقتصادي“، حسب قوله.

وأكد علي محسن الأحمر وقوفه مع المملكة العربية السعودية لردع أذرع إيران الخبيثة، والمضي معاً لاستعادة الدولة اليمنية.

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