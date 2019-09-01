الرياض تبحث قرارا اقتصاديا خطيرا بشان اكتتاب أرامكو

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها عملاق النفط السعودي "أرامكو" ستؤثر على قيمة الشركة.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر، قولها إن المسؤولين السعوديين يبحثون تأجيل طرح أسهم أرامكو في الأسواق بعد الهجوم على الشركة.
وأكدت المصادر للصحيفة الأمريكية أن استمرار الهجمات قد يتطلب تخفيضا إضافيا لقيمة "أرامكو".
وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.
لكن لم تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الاستهداف، في موقف نادر حيث كانت تتهم عادة الحوثيين وإيران بدعمهم، وسط نفي متكرر من طهران.
وقالت الرياض إنها تجري تحقيقات في الهجوم الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.