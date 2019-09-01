في عيد ميلادها 21.. رضيعة تقتل أمها بطريقة مروعة!

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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: لقيت أم شابة حتفها في يوم ميلادها الحادي والعشرين، بعد أن خنقتها طفلتها الرضيعة عن طريق الخطأ، في قرية روسية.

وكانت الأم يوليا شاركو تحاول، وهي خارج السيارة، التقاط طفلتها الجالسة بالداخل عبر النافذة، لكن حدث ما لا يحمد عقباه.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، فقد ضغطت الطفلة زر إغلاق النافذة، ليصعد الزجاج إلى الأعلى ويخنق الأم التي لم تجد من ينقذها في الموقف الصعب إلا بعد فوات الأوان.

وقالت مصادر صحفية محلية إن زوجها أرتور وجدها عالقة في السيارة -وهي من نوع بي إم دبليو- وفاقدة

وبعد 8 أيام من نقل يوليا للمستشفى في قرية ستاروي سيلو الروسية، توفيت الأم الشابة نتيجة إصابتها بالاختناق الذي تسبب في تلف في أنسجة الدماغ.

وقال المحقق المسؤول عن القضية إن زوج يوليا وجدها فاقدة للوعي، وعنقها محشور في نافذة الباب الأيسر الأمامي لسيارتهما العائلية.