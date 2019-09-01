وفاة فنانة تونسية شهيرة

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توفيت، مساء يوم الأحد، الفنانة التونسية منيرة حمدي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 54 عاماً.
وولدت منيرة حمدي في محافظة "باجة"، شمال غرب البلاد، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج "نادي المواهب".
وحصلت على جوائز عدة، منها الجائزة الأولى في الأداء العام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية العام 1995، والجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية العام 2004، وجائزة "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية العام 2005.
وفي رصيد الفنانة التونسية، التي كرمها الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في العام 2003، أكثر من 50 أغنية، وقدمت العديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.