غارات وقصف مدفعي يفتكان بالحوثيين في هذه المحافظة

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مناطق متفرقة بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف استهدفت، صباح اليوم، مجاميع حوثية في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية وتمكنت من تدمير طقماً كان يحمل عناصر حوثية شرق مديرية حيران، إضافة إلى تدمير آليات قتالية بينها "مدفع" شرق حيران.