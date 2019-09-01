عاجل: الاعلان عن دعم سعودي جديد لليمن يقدر 500 مليون دولار

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أن السعودية سترسل مبلغ 500 مليون دولار، للمساعدات الإنسانية في اليمن، في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال لوكوك، اليوم الاثنين، في إفادة أمام مجلس الأمن "تلقيت تأكيدا من السلطات السعودية أنها تنوي تحويل 500 مليون دولار إلى المكتب وفاء للعهد الذي قطعته لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، أنا أرحب بهذه الخطوة، وأتطلع لتوقيع الاتفاق في 25 أيلول/ سبتمبر وتحويل هذه الأموال".

وأضاف لوكوك "الإمارات أيضا خصصت 200 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن".

وتسبب النزاع المسلح في اليمن منذ اندلاعه بمقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين. وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قُتل 6.872 مدنيا وجُرح 10.768 شخصا.