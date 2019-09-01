السعودية توافق رسميا على مشروع متعلق بالأعضاء البشرية

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وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم، على مشروع نظام “التبرع بالأعضاء البشرية.
وفي مستهل جلسته اليوم، طالب الشورى وزارة الإعلام بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقّق تكاملية العمل، وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.
كما طالب بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي؛ للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال، وإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمرين للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.