السلطة المحلية بالجوف توقع عقد اتفاقية طباعة الكتاب المدرسي

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 288

وقع وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم اليوم الأحد اتفاقية طباعة الكتاب المدرسي لطلاب المرحلتين الاساسية والثانوية بالمحافظة مع مطابع الأفق بدعم من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء/أمين بن علي العكيمي وسيتم طباعة الكتاب المدرسي الذي يشمل كافة الصفوف الدراسية بتكلفة إجمالية مائتان وأربعون مليون ريال

وأكد وكيل المحافظة أن كمية الكتاب المدرسي الذي سيتم طباعته ستوزع على جميع مديريات المحافظة بدون استثناء التي بدورها ستنهي أكبر معاناة تعيشها المحافظة في العملية التعليمية والتي لم تلتفت لها الجهات المعنية

وأشار الحاشدي إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إنتظار طويل للمنظمات التي ظلت تواعد بطباعة الكتاب المدرسي خلال الثلاث السنوات الماضية رغم المناشدات التي وجهت لها طيلة الفترة الماضية

من جانبه عبر مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد صالح محسن عن شكره لجهود السلطة المحلية في دعم العملية التعليمية وطباعة الكتاب المدرسي لتحسين العملية التعليمية

حضر توقيع عقد الاتفاق الاستاذ يعقوب العامري مدير الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة