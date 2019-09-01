فرنسا تؤكد على أهمية دور ”التجمع اليمني للاصلاح“ والحزب يعلن رفضه لوجود اي تشكيلات عسكرية

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جدد حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، التأكيد على أهمية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال تحقيق السلام العادل وفق المرجعيات الثلاث.
وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للاصلاح، عدنان العديني، إن حزبه ملتزم بخيار تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وانهاء الانقلاب والتمرد على الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع العديني بسفير الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كريستيان تستو، تم الحديث فيه عن مجمل الأوضاع في الساحة اليمنية، ودور فرنسا في جهود إحلال السلام ودعم الشرعية لاستعادة الدولة في اليمن.
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واستعرض القيادي الاصلاحي مواقف حزبه من مستجدات الأوضاع لا سيما ما يتعلق بانقلاب عدن المدعوم من الامارات، مؤكداً أن ”الإصلاح يرفض وجود أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة والجيش اليمني“.
وبين ”العديني“ أن ”الفوضى في اليمن وعدم عودة الدولة ينعكس سلباً على الجوار والمنطقة والعالم“، منوها الى أهمية دعم المجتمع الدولي ومساعدة الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
من جهته أكد السفير الفرنسي ”كريستيان تستو“ حرص بلاده على تحقيق السلام في اليمن بما يخدم أمنه واستقراره واستقرار المنطقة، مشيدا في الوقت نفسه بأهمية دور الإصلاح وتأثيره الكبير في الحياة السياسية اليمنية.