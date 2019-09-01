قطر تعلن موقفها من السعودية بعد كارثة أرامكو

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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ندد وزير الخارجية القطري يوم الاثنين بالهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وقال إنه ينبغي بذل جهود لوقف الصراعات بالمنطقة.

وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر ”ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها ابقيق. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة