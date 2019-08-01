عاجل : المالكي يكشف نوع الطائرات التي استهدفت ارامكو ويحدد الفاعل

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أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وقال المالكي إن الطائرات المسيرة الحوثية المستخدمة في الهجوم هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.