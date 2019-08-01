عاجل : المالكي يكشف نوع الطائرات التي استهدفت ارامكو ويحدد الفاعل

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وقال المالكي إن الطائرات المسيرة الحوثية المستخدمة في الهجوم هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.