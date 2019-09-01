مسؤول في رئاسة الجمهورية يتحدث عن ”مؤتمر وطني جامع“ وحكومة مصغرة ويكشف: ”يريدون منا في جدة اتفاق سلم وشركة جديد“

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دعا مسؤول في رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، إلى سرعة انعقاد ”مؤتمر وطني جامع“ يلتزم المرجعيات الثلاث لدعم وتعزيز الشرعية وصياغة برنامج وطني يكتل الجهود لمواجهة انقلاب الحوثي والتحرير.
وقال مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية الأسبق الدكتور عبدالملك المخلافي، ان ”المؤتمر سيعيد صياغة أدوات عمل الحكومة وأجهزة الدولة ويؤدي إلى حكومة مصغرة ويمنحها الزخم والتأييد اللازمين داخلياً وخارجياً لإنجاز المهام الوطنية في هذه المرحلة“.
وأكد ”المخلافي“ في تصريح صحفي، اليوم، أن ”من أهم مهام المؤتمر الوطني الجامع تصحيح الخلل في علاقة الشرعية مع التحالف وحل مشكلة تمرد عدن“.
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وأوضح أن ”أمام الانتقالي فرصة كبقية المكونات أن يشارك في المؤتمر الوطني تحت سقف الشرعية والحصول على أي مطالب مشروعة بعد إنهاء تمرده، بدلا من عقد اتفاق ثنائي معه كما يراد أن يتم في حوار جدة، للخروج باتفاق شبيه با اتفاق السلم والشراكة“.
وأضاف مستشار الرئيس: ”في حال تم ذلك، فإننا نجعل من الانتقالي المتمرد نداً للدولة، في حين أنه يمكن استيعابه مع المكونات الجنوبية في المؤتمر الوطني إن قبل، وإن لم يقبل تكون جميع القوى الوطنية قد كونت جبهة عريضة لتعزيز الشرعية وسيجد نفسه (الانتقالي) في مواجهة الجميع“.
ونوه ”المخلافي“ الى ان ”اليمن في هذه المرحلة والقوى السياسية بحاجة إلى جهد وطني شامل وليس إظهار مواقف فردية ولو كانت بطولية“، مؤكدا ان ”المؤتمر الوطني الجامع سيكون تحت سقف المرجعيات وليس لتأسيس مرجعيات جديدة“.