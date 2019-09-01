شاهد : مأرب برس ينشر 14 صورة لشركة ارامكو اثناء وبعد الهجوم

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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مجموعة صور جمعها (مأرب برس) لشركة ارامكو السعودية بعد واثناء الهجوم الذي وقع امس الاول (السبت)..