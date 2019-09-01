الكشف عن هوية الطفل الشهيد الذي اعدمته مليشيات الامارات الانفصالية .. من أين هو وكيف وقع بيدهم؟

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف ناشطون يمنيون عن هوية الطفل الذي ظهر في الفيديو المروع لمليشيات الانتقالي وهي تعدم مدنيين على طريقة داعش .

وبحسب مارصده مأرب برس فإن الطفل الشهيد ألذي أعدمته أيادي مليشيات الامارات في عدن اسمه مبروك محمد الحزيف من ابناء محافظة المحويت (شمال اليمن).

يقول ناشطون ان الطفل ذهب للعمل في شبوة وصادف نزوله يوم قصف الطيران الامارتي في عدن منطقة العلم وأسر هو ومجموعة من شبوة وهو على متن سيارتهم الشخصية وكانوا مجرد مواطنين عاديين.

ليتم بعد ذلك اسرهم وإعدامهم بطريقة وحشية بشعة كما ظهر في الفيديو المتداول .

شاهد فيديو مروع لمليشيات الانتقالي وهي تعدم مواطنيين بينهم طفل

وكتب احدهم :«الطفل الشهيد ألذي أعدمته مليشيات الانتقالي الإماراتي اسمه مبروك محمد الحزيف من محافظة المحويت ذهب يبحث عن عمل يعيل أسرته، فقتل بطريقة وحشية دون ان يعرف حتى لماذا ؟ قتل !..»

واضاف :«والله لقد قتلتني نظرته البريئة للقاتل قبل ان يموت، هذة النظرة المغدورة جدير بها أن تهز ضمير العالم».