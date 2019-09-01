روسيا تعلن موقفها من استهداف ارامكو وتطلق تحذير وامريكا تتحدث عن ادلة الكشف عن هوية الطفل الشهيد الذي اعدمته مليشيات الامارات الانفصالية .. من أين هو وكيف وقع بيدهم؟ بن سلمان يعلن عن الاجراء السعودي لتعويض ما خلفه الهجوم على ارامكو والشركة تحتاج الى اسابيع عاجل... تهديد جديد بقصف منشأت النفط السعودية في أي لحظة لاعب يمني يفوز بأجمل هدف في تصفيات آسيا مأرب تحتضن دورة تدريبية لعدد من الفنانين والأدباء اليمنيين ميليشيات الحوثي تهدد باستهداف أرامكو من جديد وزارة الشباب والرياضة تودع منتخب الناشئين نحو آسيا بعد هجمات أرامكو.. هل يلمح ترامب برد عسكري علي إيران صنعاء في عهد الحوثيين... مقابر وسجون وجوعى يموتون على الأرصفة
كشف ناشطون يمنيون عن هوية الطفل الذي ظهر في الفيديو المروع لمليشيات الانتقالي وهي تعدم مدنيين على طريقة داعش .
وبحسب مارصده مأرب برس فإن الطفل الشهيد ألذي أعدمته أيادي مليشيات الامارات في عدن اسمه مبروك محمد الحزيف من ابناء محافظة المحويت (شمال اليمن).
يقول ناشطون ان الطفل ذهب للعمل في شبوة وصادف نزوله يوم قصف الطيران الامارتي في عدن منطقة العلم وأسر هو ومجموعة من شبوة وهو على متن سيارتهم الشخصية وكانوا مجرد مواطنين عاديين.
ليتم بعد ذلك اسرهم وإعدامهم بطريقة وحشية بشعة كما ظهر في الفيديو المتداول .
شاهد فيديو مروع لمليشيات الانتقالي وهي تعدم مواطنيين بينهم طفل
وكتب احدهم :«الطفل الشهيد ألذي أعدمته مليشيات الانتقالي الإماراتي اسمه مبروك محمد الحزيف من محافظة المحويت ذهب يبحث عن عمل يعيل أسرته، فقتل بطريقة وحشية دون ان يعرف حتى لماذا ؟ قتل !..»
واضاف :«والله لقد قتلتني نظرته البريئة للقاتل قبل ان يموت، هذة النظرة المغدورة جدير بها أن تهز ضمير العالم».