عاجل... تهديد جديد بقصف منشأت النفط السعودية في أي لحظة

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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قالت المليشات الحوثية اليوم الاثنين إن معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها وقد يتم استهدافها ”في أي لحظة“.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على تويتر إن طائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة نفذت الهجمات على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في المملكة. وأضاف أنه ينبغي على السعودية وقف ”عدوانها وحصارها على اليمن“.

يشار إلى ان تقارير امريكية أكدت ان شركة أرامكو السعودية تعرضت قبل أيام لقصف بصواريخ كروز من الأراضي العراقية. وتصر المليشيات الحوثية على تبني العملية.