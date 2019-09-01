عاجل... تهديد جديد بقصف منشأت النفط السعودية في أي لحظة لاعب يمني يفوز بأجمل هدف في تصفيات آسيا مأرب تحتضن دورة تدريبية لعدد من الفنانين والأدباء اليمنيين ميليشيات الحوثي تهدد باستهداف أرامكو من جديد وزارة الشباب والرياضة تودع منتخب الناشئين نحو آسيا بعد هجمات أرامكو.. هل يلمح ترامب برد عسكري علي إيران صنعاء في عهد الحوثيين... مقابر وسجون وجوعى يموتون على الأرصفة واشنطن تنشر صور جوية للهجمات على «أرامكو».. شاهد خدمات متبادلة.. إلى أي مدى يرتبط الحوثيون بعلاقات مع الإمارات؟ بعد هجوم أرامكو... «محمد بن سلمان» يظهر من هذا المكان
قالت المليشات الحوثية اليوم الاثنين إن معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرماها وقد يتم استهدافها ”في أي لحظة“.
وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على تويتر إن طائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة نفذت الهجمات على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في المملكة. وأضاف أنه ينبغي على السعودية وقف ”عدوانها وحصارها على اليمن“.
يشار إلى ان تقارير امريكية أكدت ان شركة أرامكو السعودية تعرضت قبل أيام لقصف بصواريخ كروز من الأراضي العراقية. وتصر المليشيات الحوثية على تبني العملية.