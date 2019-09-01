لاعب يمني يفوز بأجمل هدف في تصفيات آسيا

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فاز محسن محمد قراوي مهاجم منتخب اليمن باختيار الجماهير لأجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.
جاء ذلك بعد التصويت الذي استمر يومين، وشارك فيه أكثر من 56 ألف من جماهير كرة القدم في قارة آسيا، وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الاسيوى.
و سجل محسن قراوي هدفاً استحق الفوز باختيار الجماهير، وذلك خلال مباراة اليمن مع السعودية، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث سجل قراوي هدفه بعدما تابع تمريرة طويلة ليقفز في الهواء ويسدد كرة مقصية خلفية على الطاير ذهبت رائعة في شباك الحارس عبدالله معيوف.