وزارة الشباب والرياضة تودع منتخب الناشئين نحو آسيا

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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غادرت بعثة المنتخب الوطني لناشيء كرة القدم الرياض إلى الدوحة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020 .

وقبيل المغادرة قام وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه ومعه مستشار الوزير داوود علوه بزيارة إلى مقر بعثة المنتخب في العاصمة السعودية الرياض نقل فيها تحيات معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري الذي تمنى لمنتخب الناشئين كل التوفيق ودعاهم الى بذل الجهد الكبير في هذه المشاركة الآسيوية الهامة، مطالباً من نجوم المنتخب التميز في أدائهم داخل الملعب والتأهل في هذه التصفيات.

مشيراً إلى أن هذه الزيارة بتكليف من معاليه.

وأكد الوكيل الفقيه بإن الوزارة تولي هذا المنتخب اهتمام كبير وأنهم سيكونوا في دائرة الاهتمام الدائم للوازاة والإتحاد كون هذا المنتخب يعد ليكون مستقبل الوطن في المحافل العربية والدولية المختلفة.

من جانبه رحب الاستاذ علي مثنى رازح بالأخ الوكيل والوفد المرافق وتمنى أن يكون الإهتمام بقدر حماس نجوم المنتخب الصغير واعداً الوزارة والشعب اليمني بنتائج طيبة تسر الجميع كما شكر الأخ الوزير على تفاعله الكبير مع بعثة المنتخب.