بعد هجمات أرامكو.. هل يلمح ترامب برد عسكري علي إيران

الإثنين 16 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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لمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إلى إمكانية "الرد العسكري" على إيران بعد الهجمات، التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية السبت الماضي، وأثارت موجة تنديد عالمية واسعة.

وقال الرئيس الأميركي في سلسلة تغريدات بشأن الهجوم على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو السعودية إن "الإدارة الأميركية تعرف من كان وراء الهجوم على مرافق النفط السعودية".

واستدرك قائلا: "لكننا ننتظر أن تسمع من السعوديين نتائج التحقيق قبل المضي قدما في أي خطوة قد تتخذ"، مبديا في الوقت نفسه استعداده لدعم أمن السعودية.

وتابع ترامب: "نحن على أهبة الاستعداد للرد"، من دون تحديد طبيعة الرد. وتعد هذه المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى "رد عسكري" أميركي محتمل على الهجمات ضد منشآت شركة أرامكو السعودية.

وتسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.