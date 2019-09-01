فتاة داخل ملهي ليلي .. تتسبب في فضيحة تهز الإمارات

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1017

نظرت محكمة جنح رأس الخيمة، قضية ثلاثة شباب من جنسية عربية متهمين بالاعتداء على بعضهم بالضرب والاعتداء على رجل أمن، إثر وقوع مشاجرة على فتاة في أحد الملاهي الليلية.

وجاء في لائحة الاتهام حسب صحيفة الإمارات اليوم، أن المتهم الأول، شرب الخمر وقام بالاعتداء على المتهمين الثاني والثالث، كما قام بالاعتداء على رجل الأمن الموجود في الملهى الليلي ورشه بالغاز في وجهه، واتهمت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء بالضرب على المتهم الأول.

واعترف المتهم الأول أمام المحكمة بتهمة شرب الخمر، إلا أنه أنكر تهمة ضرب المتهمين الثاني والثالث أو الاعتداء على رجل الأمن، وأفاد حارس الأمن اعتدى عليه بعدما قام أحد الأشخاص المتواجدين في المشاجرة برشة بالغاز في وجهه.

وأفاد أن رجل الأمن اعتقد أنه من قام برشة بالغاز في وجهه، إلا أنه لم يفعل ذلك، كما نفى أمام هيئة المحكمة تهمة الاعتداء بالضرب على المتهمين الثاني والثالث.

وأنكر المتهم الثاني أمام المحكمة اعتداءه بالضرب على المتهين الأول والثالث، وأفاد أنه شاهد المتهمين لأول مرة خلال التحقيقات وأنه لم يعتد عليهما بالضرب، كما أنهما لم يعتديا عليه بالضرب.

وأوضح أنه ذهب للملهى الليلي برفقة أبناء شقيقه، وأنه نزل من مركبته لمشاهدة المشاجرة التي وقعت في الملهى الليلي دون أن يكون طرفا فيها، ما أدى الى ضبطه بتهمة المشاركة في المشاجرة، فيما تغيب المتهم الثالث عن جلسة المحاكمة رغم إعلانه بها من قبل الجهات المختصة.

وتشير أوراق القضية، إلى وقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بسبب فتاة في أحد الملاهي الليلية، ما أدى إلى تطور المشاجرة إلى الاعتداء المتبادل وضرب رجل الأمن الموجود في المكان ورشه بمادة الغاز في وجهه، حيث حاول أحد المتهمين الهروب من المكان بعد وقوع المشاجرة إلا أنه تم ضبطه من قبل الجهات المختصة عبر التعرف الى رقم مركبته، فيما تم ضبط باقي المتهمين في المكان وأحالتهم للتحقيق ومنها إلى النيابة العامة التي أسندت إليهم تهمة الاعتداء المتبادل وشرب الخمر لأحدهما، قبل أن يتم إحالتهم لمحكمة الجنح التي نظرت في القضية قررت حجزها للحكم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري.